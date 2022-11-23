МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны снижают потребление трубопроводного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты. "Газпром" предупредил о дестабилизации мирового рынка СПГ

"В целом большая часть увеличения импорта СПГ пришлась на США, поскольку это ближайший крупный поставщик с точки зрения логистики", — полагает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. "В первую очередь СПГ из США", — согласен с ним портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Еврокомиссия в докладе по рынку газа отмечала, что в январе-августе общий объем импорта газа из России, включая СПГ, снизился на 39 миллиардов кубометров. При этом поставки СПГ из США почти на 80% превысили показатель за весь 2021 год — 39 миллиардов кубометров против 22 миллиардов. В то же время импорт СПГ не из России, по данным Еврокомиссии, вырос на 28 миллиардов кубометров, а импорт трубопроводного газа не из России — на 17 миллиардов кубометров.

Аналитик Смит предполагает, что экспорт российского газа в Европу и Турцию со 175 миллиардов кубометров в прошлом году может снизиться вдвое — до 85 миллиардов кубометров в текущем году.

Наибольший прирост поставок газа в 2023 году, по мнению Скрябина, кроме США, обеспечат Катар и Норвегия. Аналитик "БКС Мир инвестиций" добавил, что поставки в Евросоюз из Северной Африки, "по-видимому", в годовом исчислении "примерно одинаковы". Однако газ поступал и из Азии, поскольку некоторые чувствительные к ценам страны, такие как Пакистан и Бангладеш, ушли с рынка, а также Китай, где спрос был снижен из-за мер по борьбе с COVID-19, заключил он.