МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске глава министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев. Эксперт спрогнозировал сроки перехода морских судов на СПГ и водород

По его словам, в октябре 2022 года ПАО "Газпром" сообщил о разработке проектно-сметной документации экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2". В настоящее время правительством края с дочерними организациями "Газпрома" организовано взаимодействие, осуществляется сбор исходных данных для разработки проектной документации.

"По схеме предполагается, что крупные города края будут газифицированы трубопроводным газом. Также предполагается строительство заводов по сжижению газа — и более отдаленные районы края будут уже снабжаться сжиженным газом местного производства", — сказал Ананьев.