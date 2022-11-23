Молдавия пообещала оплатить "осевший" на Украине российский газ
Вице-премьер Молдавии Спыну пообещал оплатить осевшие на Украине резервы российского газа
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Осевшие" на украинской территории объемы газа являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине", — сообщил он в своем телеграм-канале.
Спыну уточнил, что Молдавия получает предназначенный ей газ из России в полном объеме, но часть сырья, прежде чем попасть в страну, хранится на украинской и румынской территории.
Вице-премьер отметил, что в хранилищах Молдавии накоплено уже более 200 миллионов кубических метров топлива, а Кишинев продолжает добиваться своей энергетической независимости.
Во вторник "Газпром" заявил, что в Молдавию доходит не все топливо, подаваемое для транзита через Украину. Объем фактических поставок, в отношении которых фиксировалось нарушение оплаты текущих поставок в ноябре, составил 24,945 миллиона кубометров газа, а общий накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.
Российская компания заявила, что сократит подачу газа на украинскую газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если транзитный дисбаланс сохранится.
https://1prime.ru/gas/20221123/838918905.html
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