МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Осевшие" на украинской территории объемы газа являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине", — сообщил он в своем телеграм-канале.

Спыну уточнил, что Молдавия получает предназначенный ей газ из России в полном объеме, но часть сырья, прежде чем попасть в страну, хранится на украинской и румынской территории.

Вице-премьер отметил, что в хранилищах Молдавии накоплено уже более 200 миллионов кубических метров топлива, а Кишинев продолжает добиваться своей энергетической независимости. Эксперты объяснили, за счет чего Европа сократила потребление газа

Во вторник "Газпром" заявил, что в Молдавию доходит не все топливо, подаваемое для транзита через Украину. Объем фактических поставок, в отношении которых фиксировалось нарушение оплаты текущих поставок в ноябре, составил 24,945 миллиона кубометров газа, а общий накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров.

Российская компания заявила, что сократит подачу газа на украинскую газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если транзитный дисбаланс сохранится.