МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет "голубое топливо" в Европу через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 23 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, рассказал пресс-секретарь корпорации Сергей Куприянов. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 23 ноября.

Официальный представитель компании добавил, что Украина снова отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".