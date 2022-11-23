МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти Польши хотят привязать цену на газ для жителей страны к их доходам, рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий. Польша рассчитывает на скорейшее согласование потолка цен на газ

По его словам, Варшава считает предлагаемый Евросоюзом потолок цен на это топливо слишком высоким. Изначально правительство Польши хотело заморозить стоимость газа на уровне прошлого года, поскольку считает такой шаг справедливым.

"Вероятно, мы решимся на критерий дохода", — сказал Моравецкий и добавил, что решение будет принято в течение нескольких дней.

Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры распространились в том числе на энергетическую отрасль. Это привело к усугублению энергокризиса в Европе, росту цен на сырье и дефициту топлива.

В последние месяцы Еврокомиссия ищет способы ограничить стоимость энергоресурсов. Ведомство рассматривает в том числе введение потолка цен. Так, верхний предел для природного газа предлагается установить на уровне 275 евро за мегаватт-час.