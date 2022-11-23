МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Молдавия оставила часть газа в украинских сетях, поскольку это топливо оказалось неиспользованным в первой половине месяца из-за аномально теплой погоды, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Молдавия пообещала оплатить "осевший" на Украине российский газ

"Молдовагаз" не имел возможность сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объем… и определенная часть газа временно осталась в сетях оператора передающих сетей Украины", — разъяснил он в своем телеграм-канале.

При этом отказаться от непотребленного топлива Кишинев не мог. Ввиду ограниченных поставок от "Газпрома" такой шаг обрек бы Молдавию на дефицит газа во второй половине ноября, уточнил Чебан.

Он пояснил, что "Молдовагаз" ежедневно подает поставщикам и операторам данные о необходимых стране объемах сырья. Операторы молдавских и украинских сетей контролируют разные потоки, но ведут учет, отражая баланс между пользователями сети и количествами газа. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

Глава госкомпании подтвердил, что Украина передает Молдавии все объемы газа, поставленного на транзит со стороны России.

"Газпром" во вторник заявил, что часть газа, направленного в Молдавию транзитом через Украину, не доходит до получателя и "оседает" в украинских сетях. Российская компания пообещала сократить поставки на ГИС "Суджа" с понедельника, если транзитный дисбаланс не будет устранен.

В среду вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну объяснил, что "осевшие" на украинской территории объемы газа являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены.