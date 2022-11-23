ПАРИЖ, 23 ноя — ПРАЙМ. Средний счет за газ и электричество в Нидерландах увеличится примерно на 2500 евро к 2024 году по истечению срока действия потолка цен на электроэнергию, установленного правительством, считают в ассоциации домовладельцев VEH. СМИ: Евросоюз и G7 обсуждают значение ценового лимита на российскую нефть

В голландской ассоциации домовладельцев обеспокоены тем, что меры правительства, направленные на ограничение цен на электроэнергию, являются временными и смогут помочь им лишь на срок их действия — до конца 2023 года.

В Нидерландах опасаются, что в 2024 году домохозяйствам грозит двойной финансовый удар. По подсчетам VEH, налоги для домовладельцев со средним потреблением энергии вырастут на 528 евро по сравнению с прошлым годом. В ассоциации также считают, что цены на энергоносители останутся высокими, поэтому средний счет за электроэнергию увеличится на 2500 евро по истечению срока действия потолка цен на газ и электричество.

"Мы призываем кабинет министров Нидерландов не допустить, чтобы счета за электроэнергию стали недоступными для многих домохозяйств после следующего года", — заявила директор VEH Синди Кремер, слова которой приводит издание Telegraaf.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов в целом могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране. Также голландское правительство планировало выделить малому и среднему бизнесу порядка 3 миллиардов евро.

В начале октября голландский кабмин установил окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество — 0,40 евро за киловатт-час.