МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз заместил все выбывшие объемы российского газа за счет закупок у других поставщиков, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России", — сказала она в ходе пленарной сессии Европейского парламента.

По словам чиновницы, восполнить нехватку помогли поставки СПГ, а также трубопроводного топлива у других поставщиков.

Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ряд мер затронул в том числе энергетическую отрасль. На этом фоне Европа столкнулась с усугублением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.