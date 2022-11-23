Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа
ЕК: Евросоюз полностью заместил выбывший российский газ поставками из других источников
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз заместил все выбывшие объемы российского газа за счет закупок у других поставщиков, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России", — сказала она в ходе пленарной сессии Европейского парламента.
По словам чиновницы, восполнить нехватку помогли поставки СПГ, а также трубопроводного топлива у других поставщиков.
Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Ряд мер затронул в том числе энергетическую отрасль. На этом фоне Европа столкнулась с усугублением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.
https://1prime.ru/gas/20221123/838925518.html
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