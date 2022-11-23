В Еврокомиссии назвали преимущества высокого "потолка" цен на газ
Еврокомиссар Симсон: высокий лимит цен на газ снижает возможные риски от его применения
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Высокий лимит цен на газовые фьючерсы по индексу TTF, предложенный Европейской комиссией, минимизирует риски от применения этой меры, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Они (высокие уровни — ред.) соответствуют нашему намерению иметь инструмент, который сдерживает эпизоды очень высоких скачков цен", — отметила она, выступая на заседании Европарламента.
Ранее ведомство предложило на временной основе запустить в ЕС автоматический механизм корректировки цен на газ. Как ожидается, он будет включаться, если цена месячного фьючерса по индексу TTF на протяжении двух недель находится выше 275 евро за МВт.ч, а также если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ десять торговых дней держится на уровне 58 евро или больше.
При этом когда механизм вступает в силу, сделки по цене выше 275 евро будут недоступны.
https://1prime.ru/gas/20221123/838928082.html
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