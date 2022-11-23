МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Высокий лимит цен на газовые фьючерсы по индексу TTF, предложенный Европейской комиссией, минимизирует риски от применения этой меры, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа

"Они (высокие уровни — ред.) соответствуют нашему намерению иметь инструмент, который сдерживает эпизоды очень высоких скачков цен", — отметила она, выступая на заседании Европарламента.

Ранее ведомство предложило на временной основе запустить в ЕС автоматический механизм корректировки цен на газ. Как ожидается, он будет включаться, если цена месячного фьючерса по индексу TTF на протяжении двух недель находится выше 275 евро за МВт.ч, а также если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ десять торговых дней держится на уровне 58 евро или больше.

При этом когда механизм вступает в силу, сделки по цене выше 275 евро будут недоступны.