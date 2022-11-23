МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России за 10 месяцев 2022 года увеличился на 10,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 26,9 миллиона тонн, в октябре показатель вырос по отношению к октябрю прошлого года на 1,2%, до 2,8 миллиона тонн, сообщает Росстат. Промпроизводство в России в октябре замедлило спад

"Сжиженного природного газа произведено 2,8 миллиона тонн, что на 1,2% больше, чем в октябре 2021 года, и на 10,4% больше, чем в сентябре 2022 года. Производство СПГ за десять месяцев 2022 года составило 26,9 миллиона тонн, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% — 30,5 миллиона тонн.

ДОБЫЧА ГАЗА

Добыча газа в России в январе–октябре снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 474 миллиардов кубометров, в октябре – на 20,3%, до 45,7 миллиарда кубометров, сообщает Росстат.

"Горючего природного газа добыто 45,7 миллиарда кубометров, что на 20,3% меньше, чем в октябре 2021 года, но на 17% больше, чем в сентябре 2022 года. За десять месяцев 2022 года добыто 474 миллиарда кубометров природного газа, что на 13% меньше, чем за январь–октябрь 2021 года," – приводит ведомство сентябрьские данные.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам января–октября снизилась на 0,7% – до 82,2 миллиарда кубометров. При этом в октябре показатель в годовом выражении снизился на 12,2%, а в месячном вырос на 2,8%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 5,8%, до 101 миллиарда кубов, но снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 1,1% – до 30,1 миллиона тонн.