МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза в четверг, как ожидается, попробуют достичь предварительной договоренности о механизме совместных закупок газа. Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа

Это не первый за последние месяцы внеочередной совет для обсуждения мер в ответ на энергетический кризис. ЕС ранее, среди прочего, уже договорился экономить газ и электричество.

Как сообщила на этой неделе пресс-служба совета ЕС, в четверг министры "будут стремиться к достижению политического соглашения" о закупках газа, а также о создании нового бенчмарка для его рынка.

Еврокомиссия в середине октября предложила ряд новых мер для борьбы с энергокризисом, среди них и совместные закупки примерно 13,5 миллиарда кубометров газа для заполнения хранилищ для зимы 2023-2024 годов. Это будет составлять примерно 15% от целевых показателей стран ЕС по наполнению резервов. При этом "агрегирование спроса" на этот объем компаниями из ЕС будет обязательным процессом, но затем они смогут решить, покупать это топливо или нет.

Механизм, по задумке ЕК, нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного газа.

Как свидетельствует релиз совета ЕС, объединение спроса на уровне союза даст ему более сильные рычаги воздействия на продавцов при покупке газа на мировых рынках, а также уберет ненужную конкуренцию за это топливо между государствами союза.

Что касается бенчмарка, то ЕК в октябре предложила создать новый ценовой ориентир для рынка газа Евросоюза, который бы учитывал увеличившиеся объемы покупки странами региона сжиженного природного газа (СПГ). ЕК отмечала, что Евросоюз смог заменить весь ощутимый выбывший объем российского газа за счет СПГ и трубопроводного топлива от других поставщиков.

Кроме этого, Еврокомиссия планирует обсудить с министрами в четверг идею введения в ЕС временного механизма ограничения скачков цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах). Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе такой механизм, надеясь, что он поможет снизить волатильность на газовом рынке. Экономика союза страдает от высоких цен на энергию, стимулирующих инфляцию.

Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.

Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.

Чиновник в ЕС ранее говорил журналистам, что инструмент общих закупок необходимо создать к началу сезона наполнения газовых хранилищ, который стартует в апреле. Еврокомиссия хотела бы, чтобы новый бенчмарк появился к марту, а механизм ограничения скачков цен на TTF можно было бы начать использовать с января следующего года. Однако для того, чтобы эти меры были реализованы, их должны согласовать страны ЕС.