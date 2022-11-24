МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Введение верхнего предела цен на газ, скорее всего, не окажет большого влияния на доходы России или международный газовый рынок, сказал в комментарии РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Цены на газ в Европе выросли к уровню в 1400 долларов за тысячу кубов

Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларам за тысячу кубометров при паритете евро и доллара или около 2930 долларов по текущему курсу. Совет министров энергетики стран Евросоюза обсудит предложения 24 ноября.

"Мы считаем, что эффект предлагаемого потолка цен на газ, скорее всего, не окажет большого влияния на доходы России или международный газовый рынок", — считает Смит.

Собеседник агентства объясняет, что предельные цены могут быть введены "настолько высокими" — на уровне 3000 долларов за тысячу кубометров, — что это всё равно будет стимулировать импорт всех доступных спотовых партий СПГ, в то время как традиционные покупатели спотового СПГ в Азии всё равно не смогут конкурировать на этом уровне.

"Газпром", который в любом случае продает очень мало газа через спот, вероятно, не увидит ограничения своей прибыли", — добавил Смит.

Согласно данным на сайте бирже ICE, цена ближайшего месячного фьючерса по индексу TTF за всю историю торгов была выше 275 евро шесть торговых дней, с 22 по 29 августа. Это очень высокий уровень, который биржевые газовые котировки впервые преодолели в начале марта 2022 года. Тогда же был установлен и ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. В апреле–мае цены снизились, однако летом вновь выросли, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Для сравнения: в августе 2021 года цена ещё составляла порядка 500 долларов.

Еврокомиссия надеется, что потолок поможет Евросоюзу сдержать цены на энергоносители для домохозяйств и предприятий, которые в 2022 году достигли рекордного высокого уровня, приведя европейские страны к инфляции. Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex) отметила, что предлагаемый механизм ограничения цен может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.