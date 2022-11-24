БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Ожидается, что министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг е примут решений по механизму ограничения скачков цен на газ по индексу TTF, они только обсудят его, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1380 долларов за тысячу кубов

"Это в повестке дня для обмена мнениями, не для достижения соглашения", — сказал он.

Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил перед началом заседания министров, что ожидает "достаточно острую" дискуссию по этому механизму.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в ЕС временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

TTF — крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах.