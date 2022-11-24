МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пресечена попытка спецслужб Украины провести диверсию на газопроводе в Волгоградской области, который обеспечивает поставки в Турцию и Европу, сообщила ЦОС ФСБ РФ. Турция рассчитывает начать работы по газовому хабу в начале 2023 года

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации… предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — сказано в релизе.

Также сообщается, что по делу о предотвращенной диверсии есть задержанные.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области", — заявили в службе.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.