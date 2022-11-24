С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — ПРАЙМ. Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. Причиной аварии в Ленобласти стал разрыв газопровода

Как сообщал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", 19 ноября в 15.32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м километре произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Участок был оперативно отключен. По данным региональных властей, после инцидента были отключены шесть газораспределительных станций, пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 18.19 мск, сообщало МЧС РФ.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" причинен ущерб на сумму около 14 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз.

Газоснабжение потребителей во Всеволожском районе Ленинградской области восстановили после инцидента на газопроводе к вечеру 21 ноября.