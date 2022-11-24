ВОЛГОГРАД, 24 ноя — ПРАЙМ. Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) будет построен в Волгоградской области к концу 2023 года, сообщила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш. Россия за десять месяцев увеличила производство СПГ

По словам Бриш, местом строительства завода СПГ выбрано не случайно, в Волгоградской области идёт добыча природного газа, нефти. И в реализации проекта участвуют три партнёра, собственно "Газпром гелий сервис", местное предприятие "Быковогаз", где ведётся добыча, и "Газпром газомоторное топливо".

"(Производительность — ред.) 1,5 тонны в час. Ввод в эксплуатацию — четвертый квартал 2023 года… Статус реализации проекта — крайне высок. Проектная документация готова, заказано основное технологическое оборудование, генеральные договоры подряда и потребления газа подписаны", — сказала Бриш в ходе выступления на межрегиональном экономическом промышленно-энергетическом форуме.

По ее словам, на заводе будет использоваться отечественное оборудование. Также, отметила она, завод СПГ будет построен в Астраханской области.

"В Волгограде мы начинаем производство СПГ и тянем его до Астрахани… Потенциальный объем производства, который у нас будет, это чуть меньше 100 тысяч тонн в год — в совокупности два завода — Волгоградский и Астраханский", — сказала Бриш.