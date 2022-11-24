МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Главы Минэнерго стран-членов Европейского союза в четверг предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа для наполнения ПХГ региона к следующей зиме, его окончательное утверждение может состояться 13 декабря. Об этом сообщил источник в ЕС. В Германии отметили недовольство стран ЕС предложением ЕК по ценам на газ

"Они согласовали содержание двух постановлений — по разрешениям и солидарности", — отметил он.

По словам источника, 13 декабря, вероятно, пройдет следующее внеочередное заседание министров энергетики. Согласно цели председательства Чехии, в этот день участники официально примут этот механизм, а также политическое соглашение "по предложению Еврокомиссии о механизме корректировки рынка".

Новая схема совместных закупок газа для ЕС является частью предложений Еврокомиссии о большей солидарности в энергетической сфере в ЕС.

Механизм корректировки рынка, также предложенный ЕК на согласование министрам, предполагает ограничение чрезмерных всплесков цен на "голубое топливо" по индексу основного европейского хаба TTF.