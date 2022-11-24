МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Спотовая цена на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии выросла до самого высокого уровня с начала октября на опасениях о том, что перебои с поставками и наступление более холодной погоды приведут к еще большему сокращению предложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global. В Волгограде построят комплекс по производству СПГ

"Цена на японско-корейский газовый индекс JKM подскочила на 20% за период с понедельника по среду, до 1222,9 доллара за тысячу кубометров", — пишет агентство, ссылаясь на оценку S&P Global.

Отмечается, что по словам трейдеров, продолжающийся простой на ключевом экспортном заводе в США (Freeport LNG — ред.) и прогнозы холодной погоды в Европе усилят глобальную конкуренцию за топливо этой зимой и могут привести к ограничению поставок в Азию.

Bloomberg пишет, что Азия и Китай оценивают свои запасы СПГ как достаточные, однако внезапное похолодание в этих странах может привести к их быстрому истощению.

Ранее компания Freeport LNG заявила, что планирует возобновить производство СПГ на заводе в США только к середине декабря. Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США.