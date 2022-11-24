БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Власти Хорватии считают предложенный Еврокомиссией (ЕК) потолок цены на газ в 275 евро за МВт/ч слишком высокой и надеются его снизить в переговорах с другими странами-членами ЕС, заявил хорватский министр хозяйства и устойчивого развития (экономики) Давор Филипович. СМИ узнали о планах Британии по экономии энергии среди населения

Министерство окружающей среды и энергетики Греции сообщило ранее, что перед советом министров энергетики стран ЕС созвала координационную встречу 15 министров энергетики, которые давно поддерживают введение потолка цен на природный газ, и было решено выступить с общей позицией на новом внеочередном совете министров энергетики 13 декабря.

"Утром мы, 15 государств-членов, которые давно выступают за потолок цен на газ, провели встречу, на которой согласились в том, что предложение Еврокомиссии необходимо доработать, потому что максимальная цена газа, которую предложили в 275 евро, исключительно высокая", — заявил хорватский министр журналистам в четверг.

В качестве примера он привел нынешнюю цену фьючерса по индексу TTF в 126 евро за МВт/ч (около 1,3 тысячи евро за тысячу кубометров) и указал на прогнозы, что в первом квартале 2023 она составит 139 евро за МВт/ч (1,4 тысячи евро за тысячу кубометров).

"Надеемся, что 13 декабря будет достигнут политический договор, и сделаем все, чтобы помочь наши гражданам и нашим предпринимателям", — подчеркнул Филипович.

Как сообщала ЕК, механизм будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт/ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.