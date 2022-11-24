МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 5,1% — до 1316,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1413 долларов за тысячу кубометров (+1,9%), что незначительно отличается от ценового максимума в 1414,8 доллара (+2%), достигнутого через пару минут после открытия. Ценовой минимум составил 1287,8 доллара за тысячу кубометров (-7,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1387,2 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа резко ускоряла рост 22 ноября после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре — почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.