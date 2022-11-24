БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС на встрече в четверг предварительно согласовали введение механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF, говорится в сообщении Совета ЕС. Евросоюз отложил переговоры по потолку цен на нефть, пишут СМИ

"Министры энергетики ЕС сегодня согласовали содержание предложения о постановлении Совета о дальнейших временных чрезвычайных мерах по сдерживанию высоких цен на энергоносители и повышению надежности поставок. Новые меры повысят солидарность в случае реальной чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, обеспечат лучшую координацию совместных закупок газа, ограничат волатильность цен на газ и электроэнергию, а также установят надежные бенчмарки для цен на газ", — говорится в релизе.

Постановление "введет ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", поясняется в нем.

"Этот механизм управления внутридневной волатильностью предотвратит чрезмерные движения цен в течение торгового дня. Это предотвратит взлет и падение цен на деривативы за пределы верхнего и нижнего пределов внутридневного коридора ценовых скачков", — отмечается в сообщении.

"Государства-члены (ЕС — ред.) ясно дали понять, что механизм управления внутридневной волатильностью будет создан для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой", — говорится в нем.