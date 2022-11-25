МУРМАНСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Подводный беспилотник датского телеканала TV2 /Bornholm снял поврежденную часть "Северного поток — 2" в экономической зоне страны. Телеканал представил первые официальные кадры взорванного газопровода, сообщается на сайте TV 2/Bornholm.
"Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории", — сказано в сообщении.
Трехминутное видео демонстрирует труба газопровода с пробоиной на конце.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли Теракты произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествие на магистралях беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://1prime.ru/gas/20221125/838949820.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.