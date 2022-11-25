МУРМАНСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Подводный беспилотник датского телеканала TV2 /Bornholm снял поврежденную часть "Северного поток — 2" в экономической зоне страны. Телеканал представил первые официальные кадры взорванного газопровода, сообщается на сайте TV 2/Bornholm. Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД

"Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории", — сказано в сообщении.

Трехминутное видео демонстрирует труба газопровода с пробоиной на конце.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли Теракты произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что происшествие на магистралях беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".