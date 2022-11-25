БЕРЛИН, 25 ноя — ПРАЙМ. В Германии все пять показателей по газоснабжению на сегодня оцениваются как стабильные, заявил журналистам глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. ВВП Германии в третьем квартале вырос сильнее ожиданий

"На сегодняшний день все показатели стабильны", — сказал он и пояснил, что регулятор хочет предоставлять прозрачные данные по текущей обстановке, чтобы любой желающий мог понять, существует ли острая угроза нехватки газа в стране в настоящий момент. Все показатели будут регулярно публиковаться на портале регулятора.

"Эти индикаторы дают нам возможность быстрой оценки ситуации и прогноза ситуации. Постоянный мониторинг позволяет своевременно принимать меры", — пояснил глава ведомства.

Мюллер на пресс-конференции в пятницу представил пять показателей, которые используются регулятором для оценки ситуации в газоснабжении страны в зимний период 2022-2023 годов. Каждый из них — температура, расход газа, уровень газохранилищ, ситуация в соседних странах и закупка энергоносителя — имеет три уровня оценки ситуации: как стабильная, напряженная и критическая.