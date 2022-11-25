ПАРИЖ, 25 ноя — ПРАЙМ. Следующий год может оказаться для Евросоюза еще более тяжелым при отказе от российского газа, при этом введение потолка цен не приведет к снижению стоимости энергоресурсов для потребителей, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Боррель призвал США ответить на опасения ЕС из-за акта о снижении инфляции

"Все эксперты годами предупреждали нас: "Будьте осторожны, если делаете это. Делайте это в случае крайней необходимости". Нужно учитывать, что следующий год будет еще более тяжелым, потому что не будет российского газа. Установление потолка цен не приведет автоматически к снижению цен для потребителей. Сегодня спрос превышает предложение, что приводит к росту цен. Поэтому нужно уменьшить потребление", — ответил он на вопрос, почему так против ограничения цен на газ.

Агентство Блумберг сообщило в четверг, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу. До этого сообщалось, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.