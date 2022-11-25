БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия никогда не планировала ввести запрет на импорт газа из России, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер на брифинге. В ЕК опасаются, что следующий год станет еще более тяжелым для Евросоюза

"Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось", — отметил он.