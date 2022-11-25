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В ЕК заявили, что никогда не планировали запретить импорт газа из России
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Еврокомиссия никогда не планировала ввести запрет на импорт газа из России, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер на брифинге. "Мы никогда не рассматривали запрет на российский... ПРАЙМ, 25.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия никогда не планировала ввести запрет на импорт газа из России, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер на брифинге.
"Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось", — отметил он.