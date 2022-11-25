МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) ведет консультации с уполномоченными органами ЕС, США и Великобритании для решения сложностей с поставками оборудования для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил глава казахстанской компании Магзум Мирзагалиев. Каспийский трубопроводный консорциум восстановил работу одного из причалов

Как сообщила пресс-служба КМГ, Мирзагалиев 24-25 ноября посетил с рабочим визитом Москву, где провел ряд встреч с российскими партнерами.

Согласно сообщению, на встрече с президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым Мирзагалиев, в первую очередь, выразил благодарность российской стороне за принятые меры по завершению ремонта выносного причального устройства на морском терминале КТК.

"В ходе переговоров Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что благодаря усилиям казахстанской стороны и иностранных акционеров, КТК не является объектом международных санкций, однако существуют сложности с обеспечением поставок оборудования в адрес КТК. Со своей стороны "Казмунайгаз" при поддержке правительства Казахстана проводит консультации с уполномоченными органами ЕС, США и Великобритании для решения вопроса", — говорится в сообщении.

По его словам, "КТК представляет собой пример многолетнего успешного и взаимовыгодного международного партнерства и является наиболее эффективным экспортным маршрутом, обеспечивая высокую доходность для акционеров".

Согласно пресс-релизу, в Москве также состоялась встреча Мирзагалиева и генерального директора КТК Николая Горбаня. Стороны обсудили рабочие вопросы по реконструкции трубопровода (перемычки) между КТК и нефтеперекачивающей станцией имени Касымова протяженностью 1 160 метров и по поставкам новых судов для технического обслуживания морского терминала КТК.