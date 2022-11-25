БЕРЛИН, 25 ноя — ПРАЙМ. Gascade завершает работу над подключением плавучего СПГ-терминала в Лубмине к газовой сети Германии, сообщила в пятницу пресс-служба немецкого газотранспортного оператора. Большинство британцев ощутили повышение стоимости жизни

"Первое подключение СПГ к немецкой сети междугородного газоснабжения в Любмине может быть введено в эксплуатацию в декабре: всего через несколько недель GASCADE завершит подключение к станции в Грайфсвальде газопроводов NEL и OPAL", — говорится в сообщении на сайте оператора.

Подключение, при котором задействованы трубы NEL и OPAL, ранее принимавшие газ из "Северного потока", реализуется вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ).

Ранее сообщалось, что первые поставки в новый терминал сжиженного газа в Лубмине ожидаются ещё в текущем году в декабре. Годовой объем поставок превысит сделанные ранее прогнозы и составит приблизительно 15,2 миллиарда кубометров газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.