БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Новый механизм совместных закупок газа для Евросоюза, через который нельзя будет приобретать российское "голубое топливо", в общем не запрещает странам союза импортировать газ из РФ, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии. В Германии оценили сроки подключения газовой сети к плавучему СПГ-терминалу

"Это запрещено через совместные покупки, но не вообще", — сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия, как орган, формирующий официальные законодательные предложения по ограничительным мерам для утверждения стран ЕС, не работала и не работает над запретом импорта газа из РФ в ЕС, заявил ранее в пятницу журналистам другой представитель ЕК.

Министры энергетики стран Евросоюза накануне предварительно согласовали создание нового механизма совместных закупок "голубого топлива" в ЕС для зимы 2023/2024 годов. Как сообщил в четверг журналистам источник в ЕС, цель чешского председательства в Совете стран ЕС состоит в том, чтобы окончательно утвердить этот механизм ориентировочно в середине декабря.

Еврокомиссия в середине октября предложила ряд новых мер для борьбы с энергокризисом в ЕС, среди них и введение совместных закупок примерно 13,5 миллиарда кубометров газа для заполнения хранилищ союза для зимы 2023-2024 годов. Это будет составлять примерно 15% от целевых показателей стран ЕС по наполнению резервов. При этом, "агрегирование спроса" на этот объём газа компаниями из ЕС будет обязательным процессом, но затем они смогут решить, покупать ли это топливо. За пределами 15% объединение спроса на газ через механизм будет добровольным.

Механизм нельзя будет использовать для приобретения российского "голубого топлива".

Согласно информации Совета ЕС, объединение спроса на уровне союза даст ему более сильные рычаги воздействия на продавцов при покупке газа на мировых рынках, а также уберет ненужную конкуренцию за это топливо между государствами союза.