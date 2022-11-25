ВАРШАВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство Польши заморозит тарифы на газ, но счета все равно вырастут на 23%, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. Большинство британцев ощутили повышение стоимости жизни

По словам Москвы, соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается правительством и скоро будет принят. "Основным пунктом является замораживание тарифа на газ для домашних хозяйств на уровне этого года", — сказала министр журналистам, уточнив, что заморозка тарифа будет касаться всех, независимо от доходов.

Она добавила, что будет сделано еще одно изменение, касающееся цен на газ – правительство вернет ставку НДС на это топливо на уровень 23% вместо нуля, до которого эта ставка была снижена несколько месяцев назад для сдерживания цен.

Правительство прогнозирует, что замораживание тарифов на газ будет стоить бюджету около 30 миллиардов злотых в год (около 6,66 миллиарда долларов).

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.