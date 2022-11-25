МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы увеличились на 1,1% и составили 1345,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. ЕК: механизм общих закупок не запрещает странам ЕС покупать газ из России

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1336,3 долларов за тысячу кубометров (+0,4%). Ценовой максимум составил 1357,6 доллара (+2%), минимум – 1297,3 доллара (-2,5%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 1331,1 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне начали вновь расти и в августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в последние недели до уровня 1200–1300 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние за многолетнюю историю наблюдений показатели. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.