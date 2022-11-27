АНКАРА, 27 ноя — ПРАЙМ. Зависимость Турции от иностранных источников снизится до 70 процентов после получения черноморского газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции

"…Мы импортируем 99 процентов потребляемого нами газа. Другими словами, когда черноморский газ будет введен в эксплуатацию в таком виде, когда мы почти полностью зависим от иностранных источников, и когда мы начнем полную добычу, мы будем использовать собственный газ на 25-30% от общего потребления. Наша внешняя зависимость от природного газа снизится до 70 процентов. Но если в результате новых исследований появятся новые открытия, этот показатель, с Божьей помощью, снизится еще больше", — цитирует министра издание Hürriyet.

Ранее газета Sabah писала, что Турция инвестирует почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Анкара планирует получить первый газ с этого месторождения в 2023 году. По словам Донмеза, расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

Одним из основных поставщиков газа в Турцию является Россия, поставки которой покрывают 44% потребления.