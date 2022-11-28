МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Это не санкции". Названы риски для экономики России в 2023 году

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", подававших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", говорят источники "Ъ", знакомые с планами компании", — пишет газета.

Отмечается, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки "Газпром" не планирует. При необходимости оно может быть введено в эксплуатацию в короткие сроки, уточняет газета.

Издание напоминает, что на момент взрывов оба газопровода не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу. Поставки по "Северному потоку" были остановлены 31 августа, поскольку, по данным "Газпрома", турбины производства Siemens на станции "Портовая" вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций. "Северный поток 2" так и не был введен в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство было завершено в сентябре 2021 года, пишет газета.