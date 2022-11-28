МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник, 28 ноября, стабильно ожидается на уровне 42,4 миллиона кубометров, несмотря на анонсировавшуюся "Газпромом" возможность сокращения поставок из-за ситуации с Молдавией, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). СМИ: "Газпром" хочет законсервировать оборудование для "Северного потока"

"Газпром" с мая осуществляет поставку газа через Украину только на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", так как украинская сторона отклоняет заявку российской компании на поставку газа через ГИС "Сохрановка". На 28 ноября, как показывают данные ОГТСУ, заявка "Газпрома" на ГИС "Суджа" составляет 42,4 миллиона кубометров. Поставки газа РФ через эту станцию держатся на уровне 40-43 миллионов кубов с конца мая.

"Газпром" 22 ноября сообщил, что объем газа, подаваемый через Украину в Молдавию, превышает физический объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что на Украине остается тот объем газа, который является резервами Молдавии. "Нафтогаз Украины" сообщил, что разница связана с механизмом "виртуального реверса".

Российская компания заявила, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину с 10.00 мск 28 ноября сократит подачу газа на станцию "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки. "Это не санкции". Названы риски для экономики России в 2023 году

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

Украинская ГТС в настоящий момент является одним из немногих маршрутов поставок российского газа в Европу. Теракты на "Северных потоках" на неопределенный, но, по всей видимости, продолжительный срок исключили возможность использования этой трубопроводной системы, а газопровод "Ямал-Европа" не используется "Газпромом" из-за санкций РФ против оператора польской части магистрали. Стабильно экспорт газа европейским потребителям осуществляются также через "Турецкий поток".