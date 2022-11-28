Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ
"Молдовагаз" перечислил "Газпрому" средства за "осевшие" на Украине объемы топлива
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате поставок российского газа за текущий месяц, перечислив средства за "осевшие" на Украине объемы топлива, сообщил "Газпром".
"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в телеграм-канале компании.
В связи с этим "Газпром" не стал сокращать поставки на ГИС "Суджа" для транзита через украинскую территорию. Заявки на прокачку в понедельник составили 42,4 миллиона кубических метров
При этом в компании обратили внимание на регулярное нарушение Кишиневом обязательств по оплате поставок и заявили, что при дальнейших нарушениях экспорт газа в Молдавию может быть снижен или вовсе прекращен.
На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. Российская компания пообещала сократить подачу газа на газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если нарушения сохранятся.
Позже в Кишиневе объяснили, что "осевшие" объемы являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены.
https://1prime.ru/gas/20221128/838968070.html
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