МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате поставок российского газа за текущий месяц, перечислив средства за "осевшие" на Украине объемы топлива, сообщил "Газпром". Транзит российского газа через Украину продолжается в стабильном режиме

"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в телеграм-канале компании.

В связи с этим "Газпром" не стал сокращать поставки на ГИС "Суджа" для транзита через украинскую территорию. Заявки на прокачку в понедельник составили 42,4 миллиона кубических метров

При этом в компании обратили внимание на регулярное нарушение Кишиневом обязательств по оплате поставок и заявили, что при дальнейших нарушениях экспорт газа в Молдавию может быть снижен или вовсе прекращен. Не только санкции и потолки: что поджидает российскую экономику в 2023 году

На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. Российская компания пообещала сократить подачу газа на газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если нарушения сохранятся.

Позже в Кишиневе объяснили, что "осевшие" объемы являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены.