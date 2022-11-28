РИМ, 28 ноя — ПРАЙМ. Италия не проголосует за предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ, если в него не внесут изменения, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин. ЕС предварительно согласовал механизм ограничения изменений цен на газ

Пикетто-Фратин отметил, что ЕК проделала большую работу, объединив противоречивые позиции разных стран. При этом Рим хочет, чтобы акцент был сделан не на определенном ценовом уровне, а на механизмах по урегулированию котировок в случае чрезмерных колебаний цен.

"Если предложение останется без изменений, мы не будем за него голосовать", — подчеркнул он в интервью изданию La Verità.

Ранее министр заявлял, что Италия настаивает на "динамическом механизме", который будет основываться на разнице между стоимостью СПГ в Европе и в мире. По его словам, мера должна носить антиспекулятивный, а не антирыночный характер. Песков рассказал, каким странам Россия не будет поставлять нефть и газ

Европейская комиссия в начале прошлой недели предложила для сдерживания цен на газ ввести в ЕС временный механизм корректировки газового рынка. Он будет действовать в том случае, если расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF будет держаться 275 евро за МВт.ч в течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ окажется на протяжение десяти торговых дней не ниже 58 евро.

При этом ассоциация европейских энергобирж Europex обеспокоилась, что такая мера может снизить прозрачность сделок и создать серьезные угрозы для финансовой стабильности.