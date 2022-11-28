МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре на торгах в понедельник умеренно снижается, приближаясь к 1300 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ

Торги открылись у отметки 1355 долларов (+1,4%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 11.50 мск составляет 1314,6 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня (пятницы) — 1337,4 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000-1100 долларов, однако в июне начали вновь расти и в августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Италия потребовала скорректировать потолок цен на газ

Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200-1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние за многолетнюю историю наблюдений показатели. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Резкие скачки котировок фиксировались 22 ноября после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию. Тогда расчетная стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 8,9%, почти до 1390 долларов за тысячу кубометров.