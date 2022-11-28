Польша предложила ввести плавающий потолок цен на газ
Министр климата Польши Москва выступила за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Потолок цен на газ в Европе будет действовать эффективнее, если его механизм будет плавающим, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
"Чтобы механизм был успешный, не должна быть закрепленная цена. Важно, чтобы это не было спекулятивной ценой", — рассказала она.
Министр предложила в качестве одного из возможных вариантов устанавливать потолок, исходя из максимальной ставки на других рынках, поставляющих газ.
Европейская комиссия ранее предложила ввести в ЕС механизм корректировки газового рынка. Мера должна помочь в сдерживании цен на этот энергоресурс. Как уточняется, механизм корректировки будет работать в случае соблюдения двух условий:
расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель,
спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.
Предложение вызвало обеспокоенность Ассоциации европейских энергетических бирж Europex, которая предупредила, что такой шаг может сказаться на прозрачности сделок и финансовой стабильности.
https://1prime.ru/gas/20221128/838973329.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.