МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Потолок цен на газ в Европе будет действовать эффективнее, если его механизм будет плавающим, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Италия потребовала скорректировать потолок цен на газ

"Чтобы механизм был успешный, не должна быть закрепленная цена. Важно, чтобы это не было спекулятивной ценой", — рассказала она.

Министр предложила в качестве одного из возможных вариантов устанавливать потолок, исходя из максимальной ставки на других рынках, поставляющих газ.

Европейская комиссия ранее предложила ввести в ЕС механизм корректировки газового рынка. Мера должна помочь в сдерживании цен на этот энергоресурс. Как уточняется, механизм корректировки будет работать в случае соблюдения двух условий:

расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель,

спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.

Предложение вызвало обеспокоенность Ассоциации европейских энергетических бирж Europex, которая предупредила, что такой шаг может сказаться на прозрачности сделок и финансовой стабильности.