ВАРШАВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государства Европейского Союза выдвинули Еврокомиссии ультиматум по потолку цен на газ, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Польша предложила ввести плавающий потолок цен на газ

По ее словам, на недавней встрече в Брюсселе представители многих стран отказались работать по документу о газовой солидарности, а также по распоряжению об упрощении инвестиций в "чистую" энергетику. Москва подчеркнула, что эти два документа также являются очень важными, однако на данный момент приоритетом остается ограничение цен на газ.

"Европейские страны поставили комиссии своего рода ультиматум, что будут голосовать над этими двумя документами в момент, когда на столе будет рациональный, осмысленный документ с максимальной ценой на газ", — рассказала министр.

При этом страны-члены ЕС выразили готовность проголосовать по этим трем документам в пакете. С этой целью и был назначен совет министров энергии на 13 декабря, добавила Москва. Италия потребовала скорректировать потолок цен на газ

Она также выразила мнение, что разработка механизма по ограничению цен на газ стала "сигналом европейской беспомощности и бездействия Еврокомиссии", который не стоило посылать. Министр климата отметила, что в ЕС идет серьезная работа по этому вопросу, активное участие в которой принимают Польша, Бельгия, Италия и Греция.

ЕК на прошлой неделе предложила в качестве меры для сдерживания цен на газ в ЕС запустить механизм корректировки рынка. Он предполагает, что если расчетная цена месячного фьючерса на газ по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд, сделки на газовом рынке совершаться не будут.

На прошедшем в четверг заседании министры энергетики ЕС не смогли согласовать общее решение по поводу предложения ЕК.