МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ЕС удалось заполнить газовые хранилища на 95,5% до наступления зимы, прогнозы Международного энергетического агентства остаются в силе: самый большой вызов Европе будет брошен в следующем, 2023 году, когда начнется реальная борьба за газ, пишет обозреватель Al Mayadeen Реда Зейдан. "Шоковая терапия". Саудовская Аравия приготовила сюрприз для США

Он отметил, что хотя власти ЕС уверены, что столкнулись с проблемой стремительного повышения цен на газ, а также нехватки энергоносителей с начала конфликта на Украине, аналитики Всемирного экономического форума заявляют, что энергетический кризис начался еще раньше, а именно — в 2021 году. Уже тогда почти 7% населения Евросоюза не могло отапливать свои дома, констатировали они.

По данным Международного валютного фонда, дефицит привел к увеличению счетов за отопление, поставил под угрозу производительность европейских компаний, а также повысил повседневные расходы населения на 7% в 2022 году.

Евростат отмечает, что самой "энергетически бедной" страной стала Болгария. там почти каждый четвертый человек (23,7%) не мог отапливать свое жилье. Вслед за ней были названы Литва (22,5%), Кипр (19,4%), а самый низкий показатель был зарегистрирован в Швейцарии (0,2%).

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, представляя отчет о балансе спроса и предложения в Европе за 2023/2024 год, высказал свои опасения в отношении ситуации в следующем году. По оценкам организации, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров природного газа в летний период, когда спрос будет низок, что имеет решающее значение для заполненности хранилищ газа в 2023 году. В результате они могут быть заполнены всего на 65%.

Как отмечает журналист Al Mayadeen, в следующем году объем поставок может еще больше сократиться, если подача газа по российским трубопроводам будет полностью остановлена.

"Конкуренция за газ будет расти из-за увеличения китайского импорта в будущем году, в частности, в связи со снятием антиковидных ограничений", — спрогнозировал он. СМИ: Европа приготовилась пожертвовать собой ради "сдерживания" России

Европейский энергетический кризис был очень выгоден для одних и дорогостоящим для других, отмечается в статье. Европейские потребители и предприятия не справляются с возросшими счетами за коммунальные услуги, что вынудило некоторые компании временно закрыться, а граждан — выйти на уличные протесты. Франция и Германия, в свою очередь, открыто выражают свое недовольство тем, как Вашингтон завышает цены на поставку газа в страны Европы.

Сейчас ЕС с нетерпением ждет альтернативы российскому газу, а именно — поставок СПГ, который обычно доставляется морским путем. Несмотря на то, что Европа поворачивается к США, Катару и другим странам, они все еще неспособны удовлетворить их потребности, и начал искать источники энергии в Африке и на Ближнем Востоке — в таких странах, как Мозамбик и Алжир. Но смогут ли они полноценно заменить российские энергоносители — большой вопрос, подытожил обозреватель.