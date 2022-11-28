Обозреватель Al Mayadeen Зейдан: Европе будет брошен серьезный вызов в 2023 году
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ЕС удалось заполнить газовые хранилища на 95,5% до наступления зимы, прогнозы Международного энергетического агентства остаются в силе: самый большой вызов Европе будет брошен в следующем, 2023 году, когда начнется реальная борьба за газ, пишет обозреватель Al Mayadeen Реда Зейдан.
Он отметил, что хотя власти ЕС уверены, что столкнулись с проблемой стремительного повышения цен на газ, а также нехватки энергоносителей с начала конфликта на Украине, аналитики Всемирного экономического форума заявляют, что энергетический кризис начался еще раньше, а именно — в 2021 году. Уже тогда почти 7% населения Евросоюза не могло отапливать свои дома, констатировали они.
По данным Международного валютного фонда, дефицит привел к увеличению счетов за отопление, поставил под угрозу производительность европейских компаний, а также повысил повседневные расходы населения на 7% в 2022 году.
Евростат отмечает, что самой "энергетически бедной" страной стала Болгария. там почти каждый четвертый человек (23,7%) не мог отапливать свое жилье. Вслед за ней были названы Литва (22,5%), Кипр (19,4%), а самый низкий показатель был зарегистрирован в Швейцарии (0,2%).
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, представляя отчет о балансе спроса и предложения в Европе за 2023/2024 год, высказал свои опасения в отношении ситуации в следующем году. По оценкам организации, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров природного газа в летний период, когда спрос будет низок, что имеет решающее значение для заполненности хранилищ газа в 2023 году. В результате они могут быть заполнены всего на 65%.
Как отмечает журналист Al Mayadeen, в следующем году объем поставок может еще больше сократиться, если подача газа по российским трубопроводам будет полностью остановлена.
"Конкуренция за газ будет расти из-за увеличения китайского импорта в будущем году, в частности, в связи со снятием антиковидных ограничений", — спрогнозировал он.
Европейский энергетический кризис был очень выгоден для одних и дорогостоящим для других, отмечается в статье. Европейские потребители и предприятия не справляются с возросшими счетами за коммунальные услуги, что вынудило некоторые компании временно закрыться, а граждан — выйти на уличные протесты. Франция и Германия, в свою очередь, открыто выражают свое недовольство тем, как Вашингтон завышает цены на поставку газа в страны Европы.
Сейчас ЕС с нетерпением ждет альтернативы российскому газу, а именно — поставок СПГ, который обычно доставляется морским путем. Несмотря на то, что Европа поворачивается к США, Катару и другим странам, они все еще неспособны удовлетворить их потребности, и начал искать источники энергии в Африке и на Ближнем Востоке — в таких странах, как Мозамбик и Алжир. Но смогут ли они полноценно заменить российские энергоносители — большой вопрос, подытожил обозреватель.
https://1prime.ru/gas/20221128/838974322.html