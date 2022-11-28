АФИНЫ, 28 ноя — ПРАЙМ. Грецию не устраивает предложение Еврокомиссии об установлении потолка цены на природный газ в 275 евро за МВт.ч, она продолжит вместе с другими странами Европы добиваться разработки новой инициативы, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому на брифинге в понедельник. Греция снизила потребление газа на 18 процентов в годовом исчислении

Совет министров энергетики стран ЕС 24 ноября не смог согласовать предложение Еврокомиссии установить верхний предел цены на природный газ в 275 евро за МВт.ч (примерно 3 тысячи долларов за тысячу кубометров). Греция заявила, что предложенный механизм не заработал бы даже в августе этого года, когда цены на природный газ достигли исторического максимума, и рост цен не был бы ограничен. Греция предложила потолок в 150-200 евро за МВт.ч (1600 – 2100 долларов за тысячу кубометров) и созвала координационную встречу 15 министров энергетики, которые решили выступить с общей позицией на новом внеочередном совете министров энергетики 13 декабря.

Журналист отметил, что в Европе есть большие трудности с введением потолка цен и спросил, настаивает ли греческое правительство на уточнении потолка оптовой цены на природный газ и примет ли какую-то цену, находящуюся между собственным предложением и предложением Еврокомиссии. Он также поинтересовался, что будет делать Греция, если не будет соглашения.

"Греческая сторона четко изложила свою позицию в том, что касается европейского вмешательства и потолка цен. Ясно, что предложение Еврокомиссии об установлении потолка цены в 275 евро нас не устраивает и не служит ни заявленным целям, ни амбициям европейских граждан. Мы продолжим с другими странами оказывать давление с целью подготовить предложение, которое будет иметь результат", — ответил Иконому.

Он добавил, что правительство вне зависимости от решения ЕС имеет конкретный план поддержки общества, и греки платят за энергию намного меньше среднего европейского уровня.

"Думаю, у нас вторая по дешевизне цена. И мы продолжим двигаться в этом направлении. Мы будем возвращать сверхдоходы производителей электрической энергии, и посредством этих сверхдоходов мы усиливаем греческое общество, каждого грека, каждое домохозяйство и предприятие. Чтобы уменьшить дороговизну жизни", — отметил Иконому.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо". Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Еще до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности, поясняла ассоциация.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.