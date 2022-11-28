МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Индия получит свой первый груз с индонезийского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Танггух", управляемого компанией BP, сообщает портал Livemint, ссылаясь на данные сервисов по отслеживанию кораблей. СМИ: спотовая цена на СПГ в Азии максимально увеличилась

"Судно, которое использовалось в качестве плавучего хранилища с тех пор, как приняло груз СПГ в середине сентября, в настоящее время находится в срочном чартере и должно прибыть в Индию 28 ноября", — говорится сообщении портала. "Индия получит свой первый груз с индонезийского завода по производству СПГ Tangguh", — добавляется там же.

По данным Livemint, судно BW Helios забрало груз объемом 132 тысячи кубометров СПГ 18 сентября в Индонезии.

По оценке портала, эта поставка является необычной, поскольку индонезийские грузы СПГ обычно экспортируются в Северную Азию, а Индия получает грузы СПГ из Катара, Омана и ОАЭ.

Завод "Танггух", управляемый британской компанией BP, находится в индонезийской провинции Западное Папуа. Его производственная мощность составляет 7,6 миллиона тонн СПГ в год.