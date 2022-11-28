КИШИНЕВ, 28 ноя — ПРАЙМ. "Газпромом" не прекратил поставки газа в Молдавию, хотя у компании были поводы, это можно расценивать как дружеский жест, считает экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ

"То, что "Газпром", имея повод, не отключает нас от газа, — это тоже дружественный жест по отношению к Молдавии", — заявил он.

Додон подчеркнул, что Кишинев считает Москву своим стратегическим партнером, а Россия неоднократно доказывала, что она друг Молдавии. "Для меня принципиально важно дружить со всеми", — добавил политик.

"Газпром" на прошлой неделе обнаружил транзитный дисбаланс при поставках газа в Молдавию и сообщил, что часть топлива "оседает" на Украине, не доходя до получателя. Российская компания предупредила, что сократит поставки газа за ГИС "Суджа" с 28 ноября, если нарушения не будут устранены.

Молдавия позже объяснила, что "осевшие" в украинских сетях объемы газа являются ее резервами, и пообещала оплатить их. В понедельник "Газпром" заявил, что получил средства за ноябрьские поставки топлива. Таким образом Молдавия устранила нарушения по оплате.