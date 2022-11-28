МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре по итогам торгов в понедельник опустилась на 1,5%, остановившись у 1320 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе умеренно снижаются

Торги открылись у отметки 1355 долларов (+1,4%). Ценовой минимум составил 1257,9 доллара (–6%), максимум — 1359,5 доллара (+1,6%). Последние фьючерсы торговались по 1317,2 доллара (–1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, — 1337,4 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне начали вновь расти, и в августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние за многолетнюю историю наблюдений показатели. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Резкие скачки котировок фиксировались 22 ноября после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию. Тогда расчетная стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 8,9%, почти до 1390 долларов за тысячу кубометров.