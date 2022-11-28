БЕЛГРАД, 28 ноя — ПРАЙМ. Газ и электричество для домовладений подорожают в Сербии с начала 2023 года, сообщило в понедельник государственное агентство по энергетике. В Сербии оценили возможности турецкого газового хаба для страны

"Средняя цена природного газа для покупателей, которые имеют право на снабжение по регулированным ценам в группе "малое потребление", включая домовладения… составит 4,08 динара за кВт.ч без налогов и сборов (около 370 долларов за 1 тысячу кубометров)", — говорится в сообщении госрегулятора.

Предыдущее подорожание природного газа в Сербии произошло 1 августа, после него цена без налогов и сборов составляла для домовладений 35,11 динара за кубический метр, или около 310 долларов за тысячу кубометров.

"Цена на электроэнергию… составит без налогов и сборов 8,8 динара за кВт.ч (около 0,07 доллара), она больше предыдущей цены на 8%", — указало ведомство.

Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил РИА Новости по итогам переговоров с "Газпромом" в середине ноября, что Белград с 1 декабря будет получать дополнительные 2 миллиона кубометров газа в сутки из России к обговоренным ранее объемам.

В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 63% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.