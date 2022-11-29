МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Высокопоставленный представитель Белого дома назвал не соответствующими действительности утверждения, что США наживаются на поставках сжижженного природного газа (СПГ) в Европу, растущих на фоне перебоев российского экспорта. В Германии оценили сроки подключения газовой сети к плавучему СПГ-терминалу

По его словам, экспорт, который более чем удвоился, в основном идет на основе долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям.

"Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжижженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга в преддверии государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона.

"Для ясности: большая часть СПГ экспортируется в Европу по транспарентным долгосрочным контрактам с зарубежными энерготрейдинговыми фирмами, включая несколько европейских компаний", — добавил он.

Представитель администрации обвинил России в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине. Он предположил, что эти темы будут подробно обсуждаться на переговорах Макрона в США.