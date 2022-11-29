МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Главы России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Москве обсудили создание "тройственного газового союза" совместно с Узбекистаном, сообщил в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай. Консервы без срока годности: в судьбе "Северного потока" поставят точку

Как ожидается, это позволит скоординировать действия при поставках российского топлива через территории стран-участниц союза.

При этом Москва и Астана хотят привлечь к обсуждению экспертов и выработать рациональный подход, который будет отвечать интересам всех сторон, отметил Желдибай.

Токаев также заявлял, что Казахстану необходимо детальнее изучить вопрос, чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".