Россия и Казахстан обсудили создание "тройственного газового союза"
Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Главы России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Москве обсудили создание "тройственного газового союза" совместно с Узбекистаном, сообщил в соцсетях пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
Как ожидается, это позволит скоординировать действия при поставках российского топлива через территории стран-участниц союза.
При этом Москва и Астана хотят привлечь к обсуждению экспертов и выработать рациональный подход, который будет отвечать интересам всех сторон, отметил Желдибай.
Токаев также заявлял, что Казахстану необходимо детальнее изучить вопрос, чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
https://1prime.ru/gas/20221129/838982857.html
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