Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента
Новак заявил о росте поставок российского СПГ в Китай за десять месяцев на 32 процента
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай за 10 месяцев выросли на 32%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Экспорт СПГ из России (в Китай — ред.) только за 10 месяцев этого года вырос на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отметил Новак, выступая на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках форума заявил, что поставки СПГ из России в Китай имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным.
"Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/gas/20221129/838983721.html
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