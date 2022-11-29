МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки российского сжиженного природного газа в Китай за 10 месяцев выросли на 32%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак заявил о последствиях политизации энергетики для рынка

"Экспорт СПГ из России (в Китай — ред.) только за 10 месяцев этого года вырос на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отметил Новак, выступая на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

Ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках форума заявил, что поставки СПГ из России в Китай имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным.

"Не менее перспективным является рост поставок в Китай российского сжиженного природного газа. Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов", — подчеркнул он.