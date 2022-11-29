МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" уверен, что проект поставок газа в Китай через Монголию — "Союз Восток", продолжение "Силы Сибири 2" — будет полностью востребован китайским рынком, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром": "Сахалин — 2" играет более весомую роль в поставках СПГ в Китай

"В настоящее время мы ведем обсуждение с китайскими партнерами других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, объем поставок по которому может составить 50 миллиардов кубометров газа в год. И с учетом прогнозов по дальнейшему росту спроса на газ в Китае с перспективой превышения показателя 550 миллиардов кубометров к 2030 году, мы уверены, что этот проект будет полностью востребован китайским рынком", — отметила Бурмистрова на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Союз Восток" — проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта утверждено, завершение проектирования ожидается в 2023 году, сообщала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения ТЭО проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022-2024 годы. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ, и Китай уже имеет достаточный объем законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.

Вице-премьер РФ Александр Новак в середине сентября говорил, что газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время.