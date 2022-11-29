ДОХА, 29 ноя — ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет, сообщило катарское агентство QNA со ссылкой на информацию QatarEnergy. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

"QatarEnergy подписала долгосрочное соглашение с ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию сроком на 15 лет, которое предусматривает поставки около 2 миллионов тонн СПГ в год, поставки начнутся в 2026 году", — говорится в сообщении агентства.

Катар в течение этого года вел интенсивные переговоры с властями Германии и частными компаниями о начале поставок СПГ в эту страну, которая предпринимает усилия по поиску альтернатив поставкам российского газа на фоне осложнения отношений с Россией.