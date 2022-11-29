МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российско-казахстанско-узбекистанский газовый союз обладает значительным экспортным потенциалом, считает вице-премьер России Александр Новак. Консервы без срока годности: в судьбе "Северного потока" поставят точку

"И Россия, и Казахстан, и Узбекистан, еще с советских времен у нас фактически единая газотранспортная система. У нас есть большой потенциал взаимного сотрудничества в этой части, в том числе и по поставкам газа, его переработке, что в принципе уже делается, по поставкам на другие экспортные направления", — прокомментировал чиновник идею "тройственного газового союза", подчеркнув, что речь идет в том числе о поставках "голубого топлива" в Китай.

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. По его словам, казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".